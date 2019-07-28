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Факти / Надзвичайні події

У Львівській області потяг протаранив автомобіль

У Львівській області потяг протаранив легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинув чоловік.

У Львівській області потяг протаранив автомобіль

У селі Хлопчиці Львівської області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки – Львів з автомобілем Opel Vectra.

Читайте: Смертельна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою

Внаслідок ДТП 22-річний водій легковика загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Раніше Факти ICTV писали, що у Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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