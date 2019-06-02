В Николаевской области произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли оба водителя.

В Николаевской области на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска произошло лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Renault Logan.

ДТП произошло 2 июня около 12.00.

В результате аварии погиб 27-летний водитель ВАЗа, который является сотрудником Кривоозерского отделения полиции. Он прибывал вне службы (второй день в отпуске). Водитель Renault Logan умер от полученных травм в больнице. Также была госпитализирована 33-летняя жена водителя Renault.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Идет следствие.

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