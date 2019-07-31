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Факти / Надзвичайні події

У Житомирі п’яний водій 35 м тягнув за авто патрульного

У Житомирі нетверезий водій затиснув руку патрульного та протягнув його за своїм авто 35 метрів.

У Житомирі п’яний водій 35 м тягнув за авто патрульного

У Житомирі водій протягнув патрульного поліцейського своїм авто 35 м, коли затиснув його руку автосклом.

Правоохоронці вирішили перевірити машину зі зловмисником, коли помітили, що вона маневрує проїжджою частиною, не включаючи покажчики повороту.

На вимогу патрульних водій зупинився, однак відмовив їм у перевірці своїх документів. Чоловік мав зовнішні ознаки сп’яніння.

Після цього він затиснув руку правоохоронця і різко поїхав. У результаті порушник протяг поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м.

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Порушника, який у результаті події втік, розшукують. Йому загрожує 5 років в’язниці за ст. 345 ч.2 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася лобова ДТП, у результаті якої загинув поліцейський.

Джерело: Нацполіція

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