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Факты / Происшествия

В Фастове муж напал на жену с ножом и порезал ей горло

В Фастове во время семейной ссоры с женой мужчина порезал горло женщине.

В Фастове муж напал на жену с ножом и порезал ей горло

На Киевщине в городе Фастов 29-летний мужчина во время семейной ссоры порезал горло жене.

Ссора у супругов возникла, когда они вместе распивали алкогольные напитки. Мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей 27-летней жене.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Фастовской больницы, где провели операцию.

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У супругов есть трое совместных детей в возрасте пять, шесть лет и десять месяцев. Сейчас они находятся под опекой службы по делам детей.

Полиция задержала нападавшего. По факту этого правонарушения открыто уголовное производство, которое предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что под Днепром парень зарезал девушку и завернул в шкуру убитой коровы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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