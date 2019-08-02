В Хорватии злоумышленник убил свою бывшую жену, ее партнера и четверых детей. Одному ребенку удалось выжить после нападения.

В столице Хорватии Загребе злоумышленник расстрелял свою бывшую жену, ее партнера и четверых детей.

Мужчине удалось сбежать с места преступления. Полиция развернула масштабную поисковую операцию.

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Местные СМИ пишут, что только один ребенок пережил нападение и был госпитализирован.

О причинах такого поступка злоумышленника не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Болгарии автомобиль с украинскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина.

Источник: Agerpress