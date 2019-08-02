В Херсоне возле подъезда многоэтажки на помойке нашли труп младенца.

В Херсоне мать выбросила младенца на помойку. Труп ребенка нашли в мусорном баке возле подъезда многоэтажки.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер в результате асфиксии (удушения), хотя родился живой. Сейчас сотрудники полиции ищут мать младенца.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

К слову, в Волынской области женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную девочку.