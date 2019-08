В США в 2.00 по местному времени неизвестный открыл огонь по людям в американском городе Дейтон штата Огайо.

Люди отдыхали на веранде, когда по ним начал стрелять неизвестный. Мужчина был одет во все черное.

Погибли 9 человек, еще около 16 ранены.

По предварительной информации, стрелок убит. Официального подтверждения этому пока нет.

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019