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Факты / Происшествия

Стрельба в Дейтоне: неизвестный открыл огонь прямо на улице

В городе Дейтон, штат Огайо неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего погибли 9 человек, еще около 16 ранены.

Стрельба в Дейтоне: неизвестный открыл огонь прямо на улице

В США в 2.00 по местному времени неизвестный открыл огонь по людям в американском городе Дейтон штата Огайо.

Люди отдыхали на веранде, когда по ним начал стрелять неизвестный. Мужчина был одет во все черное.

– По крайней мере восемь человек были убиты прямо у столика для пикника, когда я был на улице. Множество людей попали в больницу, – рассказывает один из очевидцев.

Погибли 9 человек, еще около 16 ранены.

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По предварительной информации, стрелок убит. Официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, что несколько часов назад в Техасе в результате стрельбы в ТЦ погибли 20 человек, еще 26 – ранены.

Источник: Нeavy

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