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Факты / Происшествия

В Харькове на окружной дороге грузовик слетел с моста

В Харькове на мосту за Алексеевкой произошло ДТП, в результате чего КамАЗ слетел с моста.

В Харькове на окружной дороге грузовик слетел с моста

На окружной дороге Харькова около 10.00 произошла авария. Предварительно установлено, что автомобиль КамАЗ перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста.

Водителя грузовика госпитализировали с многочисленными ушибами. 35-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, его готовят к операции.

На мосту снесена часть металлического ограждения и повреждены минимум две легковушки.

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Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ДТП и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

К слову, в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

Источник: Нацполиция

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