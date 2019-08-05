У Харкові на мості за Олексіївкою сталася ДТП, внаслідок чого КамАЗ злетів з моста.

На окружній дорозі Харкова близько 10.00 сталася аварія. Попередньо встановлено, що автомобіль КамАЗ перевозив пісок. Під час руху окружною дорогою вантажівка впала з мосту.

Водія вантажівки шпиталізували з чисельними забоями. 35-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та грудної клітини, його готують до операції.

На мосту знесена частина металевого огородження і пошкоджені щонайменше два легковики.

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Наразі слідчі з’ясовують, що стало причиною ДТП і вирішують питання щодо відкриття кримінальної справи.

До слова, у Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Volkswagen Sharan і Mercedes-Benz.