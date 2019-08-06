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Факты / Происшествия

На Николаевщине подросток-екстремал повис на электроопоре после удара током

В Николаевской области подросток залез на электроопору, но от поражения током упал и повис на металлической контрукции.

На Николаевщине подросток-екстремал повис на электроопоре после удара током

На Николаевщине в селе Панкратово Арбузинского района двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения, где одного из них ударило током.

С помощью автоподъемника и специального спасательного оборудования подростка спустили вниз и доставили в реанимационное отделение Южно городской больницы с тяжелыми ожогами.

– Во время подъема двух подростков на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на проволоку, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию.

Младший все время до прибытия спасателей и сотрудников Николаевоблэнерго находился рядом с другом, – говорится в сообщении.

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Спасатели предварительно сообщили, что ребята залезли туда ради селфи.

К слову, в Харьковской области 17-летний подросток погиб от удара током, катаясь на вагонах.

Источник: ГСЧС

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