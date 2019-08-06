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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині підліток-екстремал повис на електроопорі після удару струмом

У Миколаївській області підліток заліз на електроопору, але від ураження струмом упав та повис на металевій контрукції.

На Миколаївщині підліток-екстремал повис на електроопорі після удару струмом

На Миколаївщині у селі Панкратове Арбузинського району двоє підлітків залізли на електроопору високої напруги, де одного з них вдарило електрострумом.

За допомогою автопідйомника і спеціального рятувального обладнання підлітка спустили вниз і доставили в реанімаційне відділення Южноукраїнської міської лікарні з важкими опіками.

– Під час підйому двох підлітків на електроопору високої напруги, старший, наступивши на дріт, був вражений електрострумом.

Втративши рівновагу, падаючи вниз, підліток зачепився ногою за металеву конструкцію. Молодший весь час до прибуття рятувальників і співробітників Миколаївобленерго перебував поруч з другом, – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники попередньо повідомили, що хлопці залізли туди заради селфі.

До речі, у Харківській області 17-річний підліток загинув від удару струмом, катаючись на вагонах.

Джерело: ДСНС

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