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Факты / Происшествия

В Житомирской области легковушка протаранила микроавтобус – двое погибших

В Житомирской области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса два человека погибли.

В Житомирской области легковушка протаранила микроавтобус – двое погибших

В Житомирской области 24-летний водитель автомобиля Opel Vectra, выезжая на главную дорогу, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen LT-35, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

Читайте: В Харькове на окружной дороге грузовик слетел с моста

В результате ДТП водитель автомобиля Opel и его 27-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса Volkswagen и две его пассажирки госпитализированы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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