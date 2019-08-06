В Житомирской области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса два человека погибли.
В Житомирской области 24-летний водитель автомобиля Opel Vectra, выезжая на главную дорогу, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen LT-35, за рулем которого находился 53-летний мужчина.
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В результате ДТП водитель автомобиля Opel и его 27-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса Volkswagen и две его пассажирки госпитализированы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.
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