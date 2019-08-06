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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині легковик протаранив мікроавтобус – двоє загиблих

У Житомирській області внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса двоє людей загинули.

На Житомирщині легковик протаранив мікроавтобус – двоє загиблих

У Житомирській області 24-річний водій автомобіля Opel Vectra, виїжджаючи на головну дорогу, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen LT-35, за кермом якого знаходився 53-річного чоловік.

Читайте: У Харкові на окружній дорозі вантажівка злетіла з мосту

Внаслідок ДТП водій автомобіля Opel та його 27-річна пасажирка загинули на місці події. Водій мікроавтобуса Volkswagen та дві його пасажирки госпіталізовані.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Volkswagen Sharan і Mercedes-Benz.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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