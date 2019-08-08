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Факты / Происшествия

Предупреждение для бизнесмена: в Броварах женщина с трехлетним ребенком наткнулась на боевую гранату

На Киевщине в Броварах няня с трехлетним ребенком наткнулись на гранату возле собственного дома.

граната

В Броварах неизвестный оставил гранату возле дома бизнесмена. Натолкнулись на находку перед калиткой няня с трехлетним ребенком, когда вышли на прогулку.

Женщина сразу позвонила хозяину. Когда тот приехал домой, то увидел в траве настоящую гранату РГД-5.

Мужчина вызвал полицию и саперов, которым удалось обезвредить гранату. Хозяин говорит, что это все произошло из-за его бизнеса. Ведь к нему уже не раз приходили и требовали делиться заработанным.

Тем более на камерах наблюдения дома видно, как неизвестный специально положил гранату.

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Кроме того, такую ​​находку мужчина видит уже не впервые. Две недели назад на его предприятии работники наткнулись на противотанковую мину. Правда, снаряд был учебный.

Бизнесмен уверяет, что не он один среди предпринимателей страдает от подобных угроз дерзких рэкетиров. Поэтому вместе с коллегами-предпринимателями анонсировал проведение в ближайшее время обличительной пресс-конференции.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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