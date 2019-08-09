PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Житомирской области микроавтобус столкнулся с авто – 24 пострадавших

В Житомирской области произошло столкновение автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.

ДТП

24 человека пострадали в результате столкновения автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса вблизи села Тетеревка (Житомирская область).

Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, погибших в результате аварии нет.

По предварительной информации, столкновение привело к возгоранию автомобиля BMW.

Читайте: Гнал с большой скоростью: в ДТП на Волыни погиб депутат горсовета

На месте ДТП работали следственно-оперативные группы Нацполиции и сотрудники экстренных служб.

  • image
  • image
  • image
В Житомирской области микроавтобус столкнулся с авто – 24 пострадавших / 3 фотографии

К слову, в Луганской области грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус – 8 пострадавших
Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика
В Коростене муж забил жену до смерти и застрелился
Гнал с большой скоростью: в ДТП на Волыни погиб депутат горсовета
Дэнни Трехо спас ребенка, оказавшегося в ловушке после ДТП
В Турции автобус с туристами сорвался в 20-метровую пропасть
Избивали и пытали утюгом: в Бердичеве грабители напали на дом пенсионеров
Под Луцком маршрутка с детьми протаранила легковушку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка