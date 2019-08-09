В Житомирской области произошло столкновение автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.

24 человека пострадали в результате столкновения автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса вблизи села Тетеревка (Житомирская область).

Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, погибших в результате аварии нет.

По предварительной информации, столкновение привело к возгоранию автомобиля BMW.

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На месте ДТП работали следственно-оперативные группы Нацполиции и сотрудники экстренных служб.











В Житомирской области микроавтобус столкнулся с авто – 24 пострадавших / 3 фотографии

К слову, в Луганской области грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.