В Житомирской области произошло столкновение автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.
24 человека пострадали в результате столкновения автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса вблизи села Тетеревка (Житомирская область).
Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, погибших в результате аварии нет.
По предварительной информации, столкновение привело к возгоранию автомобиля BMW.
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На месте ДТП работали следственно-оперативные группы Нацполиции и сотрудники экстренных служб.
В Житомирской области микроавтобус столкнулся с авто – 24 пострадавших / 3 фотографии
К слову, в Луганской области грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
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