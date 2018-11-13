Количество погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии (США) увеличилось до 42 человек.
Об этом сообщает AP.
По информации издания, людей находят в сгоревших автомобилях, разрушенных домах или рядом с транспортом.
Шериф сообщил, что сотни людей остаются пропавшими без вести.
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Власти вынуждены эвакуировать около 250 тысяч человек.
Напомним, пожар в Калифорнии начался в четверг, 9 ноября. В штате введен режим ЧС. Во время пожара сгорели сотни домов. Среди них дома звезд Ким Кардашьян, Леди Гаги, Майли Сайрус и Джерарда Батлера.
Фото: woolseyfireupdates.
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