На Полтавщине в автокатастрофе, которая произошла 10 августа на трассе Киев-Харьков под Решетиловкой, погибла ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова.

Художественный руководитель театра Олег Орищенко сообщил, что в ДТП, которое произошло 10 августа погибли известная украинская балерина Светлана Исакова.

– Возвращаясь с мужем из отпуска на маршрутке из Борисполя в Харьков в автокатастрофе после многочисленных травм в Полтавской больнице умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова.

Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания будет известно в понедельник, – написал он.