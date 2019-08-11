На Полтавщине в автокатастрофе, которая произошла 10 августа на трассе Киев-Харьков под Решетиловкой, погибла ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова.
Художественный руководитель театра Олег Орищенко сообщил, что в ДТП, которое произошло 10 августа погибли известная украинская балерина Светлана Исакова.
– Возвращаясь с мужем из отпуска на маршрутке из Борисполя в Харьков в автокатастрофе после многочисленных травм в Полтавской больнице умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова.
Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания будет известно в понедельник, – написал он.
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Напомним, 10 августа около часа ночи на автотрассе Киев-Харьков между селами Белоцерковка и Коноплянка водитель автобуса Setra 317 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT 35.
В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, а 31-летняя пассажирка в городской больнице.