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Факты / Происшествия

В супермаркете Киева мужчина избил семью с 6-летним ребенком

В Киеве возле супермаркета Сильпо, который находится по адресу улица Академика Филатова, 7 мужчина бросился с кулаками на семью.

В супермаркете Киева мужчина избил семью с 6-летним ребенком

В Киеве мужчина, находясь в нетрезвом состоянии в помещении супермаркета, беспричинно спровоцировал конфликт с другим мужчиной и его женой. Вследствие ругани он начал наносить людям удары руками и ногами в область лица и туловища.

Семейная пара с ребенком направились к машине, хулиган пошел за ними. Когда женщина села за руль, пьяный мужчина начал наносить удары руками и ногами по автомобилю. После этого он подошел к отцу семейства, который в тот момент шел к автомобилю за руку со своим 6-летним ребенком, и толкнул его.

В результате нападения мужчина и ребенок упали на землю и получили телесные повреждения – перелом локтевой кости правого предплечья со смещением, ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

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43-летнего нападающего задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовных преступлений за грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, в Одессе полиция задержала охранника ночного клуба, который избил посетителя заведения. Мужчина скончался в больнице.

Фото: Pexels

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