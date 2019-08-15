PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У супермаркеті Києва чоловік побив сім’ю з 6-річною дитиною

У Києві біля супермаркету Сільпо, який знаходиться за адресою вулиця Академіка Філатова, 7 чоловік кинувся з кулаками на сім’ю.

У супермаркеті Києва чоловік побив сім’ю з 6-річною дитиною

У Києві чоловік, перебуваючи в нетверезому стані в приміщенні супермаркету, безпричинно спровокував конфлікт з іншим чоловіком і його дружиною. Внаслідок словесної перепалки він почав бити людей руками і ногами в обличчя і тулуб.

Сімейна пара з дитиною попрямували до машини, а хуліган пішов за ними. Коли жінка сіла за кермо, п’яний чоловік почав наносити удари руками і ногами по автомобілю. Після цього він підійшов до батька сімейства, який в той момент йшов до автомобіля за руку зі своєю 6-річною дитиною, і штовхнув його.

Внаслідок нападу чоловік і дитина впали на землю і отримали тілесні ушкодження – перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м’яких тканин передньої черевної стінки.

Читайте: У Кривому Розі через зауваження сталася бійка з різаниною

43-річного нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До речі, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.

Фото: Pexels

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Харкові дільничний побив онкохворого пенсіонера – той заступився за жінку-інваліда
Бейсболісти MLB влаштували масове побоїще під час матчу
В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників
У Києві чоловік з ножем напав на відвідувачів кафе, є постраждалий
У Кривому Розі через зауваження сталася бійка з різаниною
В Одесі охоронець побив відвідувача нічного клубу – чоловік помер
У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкорн
Бійка в бразильській в’язниці: 15 загиблих
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка