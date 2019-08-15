У Києві біля супермаркету Сільпо, який знаходиться за адресою вулиця Академіка Філатова, 7 чоловік кинувся з кулаками на сім’ю.

У Києві чоловік, перебуваючи в нетверезому стані в приміщенні супермаркету, безпричинно спровокував конфлікт з іншим чоловіком і його дружиною. Внаслідок словесної перепалки він почав бити людей руками і ногами в обличчя і тулуб.

Сімейна пара з дитиною попрямували до машини, а хуліган пішов за ними. Коли жінка сіла за кермо, п’яний чоловік почав наносити удари руками і ногами по автомобілю. Після цього він підійшов до батька сімейства, який в той момент йшов до автомобіля за руку зі своєю 6-річною дитиною, і штовхнув його.

Внаслідок нападу чоловік і дитина впали на землю і отримали тілесні ушкодження – перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м’яких тканин передньої черевної стінки.

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43-річного нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До речі, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.