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Факты / Происшествия

Вошел в Duty Free. В Борисполе наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией

Наркобарон Амос Дов Силвер убежал от СБУ в аэропорту Борисполь во время экстрадиции его в Израиль.

Вошел в Duty Free. В Борисполе наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией

Основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass Амос Дов Силвер сбежал в аэропорту Борисполь от Службы безопасности Украины.

Перед посадкой в ​​самолет в Тель-Авив с Сильвер сняли электронный браслет, чтобы пройти проверку на металлодетекторе. Однако израильские правоохранители не успели вовремя направить к Сильверу сопровождение и он убежал через Duty Free.

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Украинские правоохранители разыскивали преступника по фото, которое сделали за несколько минут до его исчезновения. Они уверяют, что скоро задержат беглеца.

Столичная прокуратура начала уголовное производство по факту побега Амоса Дов Сильвер.

Ранее Факты ICTV писали, что в Гостомеле Киевской области напали на народного депутата Виталия Куприя. Введена спецоперация Перехват.

ФотоAmos Dov Silver

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