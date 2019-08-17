Відео зсередини згорілого готелю Токіо Стар з’явилося в мережі.

У результаті пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі у деяких місця стеля повністю обвалилася.

Вогонь повністю знищив меблі, а також перекриття. Стіни та підлога у приміщенні вкриті кіптявою.

Речі у деяких номерах згоріли вщент. Кругом видно залишки води після гасіння пожежі.

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Нагадаємо, пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі сталася вночі 17 серпня. В результаті загоряння загинули дев’ятеро людей, ще шестеро знаходяться в реанімації.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше Факти ICTV публікували перше відео і фото пожежі в Токіо Стар.