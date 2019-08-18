На Соломенке в Киеве мужчина пытался помириться со своей женой, но, получив отказ, достал нож и нанес несколько ударов в грудь и шею.
45-летний киевлянин встретил жену на улице, когда та возвращалась домой, и пытался помириться.
Однако между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю женщину.
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Осознав, что сделал, мужчина пытался перерезать себе горло. Его госпитализировали в больницу.
Против него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство. Ранее киевлянин к уголовной ответственности не привлекался, но теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Отомстил за развод. Киевлянин убил жену и порезал себе горло / 2 фотографии
Недавно в Одесской области муж выстрелом из ружья убил жену, а потом застрелился.
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