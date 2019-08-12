В селе Новолутковка Кировоградской области мужчина убил родную мать и отрубил ей голову топором.

Жители Новолутковки проснулись от шума, поднявшегося в шесть утра. На соседском дворе озверевший мужчина поджег припаркованный мотоцикл и выбил окна. Местные сразу узнали сумасшедшего – Николай живет напротив. Чтобы его успокоить, вызвали полицию. Но полицейских ждал еще один страшный сюрприз.

Когда полиция угомонила мужчину, на его собственном дворе нашли мертвое тело без головы. Оно лежало прямо на пороге. И это была его родная мать.

Соседи – напуганы и потрясены. Не могут поверить, что такое произошло на их улице. Николай сам рассказал им, как убивал свою мать.

– На дороге, тут о, он сидел в наручниках, и я говорю: “Коль, говорю, ты такое натворил …” Он говорит: “Я резал ножом, а нож тупой и я тогда взял топор и зарубил топором”, – говорит соседка Алиса.

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Односельчане замечали, что 39-летний Николай часто вел себя очень странно и иногда даже агрессивно. Но никто не вмешивался и все списывали на водку.

Даже несмотря на признание Николая, его сестра отказывается верить, что он мог убить их мать.

Между тем, подозреваемого уже задержали и сейчас продолжаются следственные действия.

До сих пор загадкой в ​​жуткой истории остается только одно: за что же сын мог не просто убить свою мать, но и отрубить ей голову.

К слову, на Одесчине в Кодымском районе 39-летний мужчина убил тещу своего брата.