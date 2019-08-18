На Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

45-річний киянин перестрів дружину на вулиці, коли та поверталася додому, і намагався помиритися.

Проте між ними виникла словесна перепалка, під час якої він дістав ніж та кілька разів вдарив 36-річну жінку.

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Усвідомивши, що зробив, чоловік намагався перерізати собі горло. Його госпіталізували до лікарні.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Раніше киянин до кримінальної відповідальності не притягувався, але тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.







Помстився за розлучення. Киянин вбив дружину і порізав собі горло / 2 фотографии

Нещодавно в Одеській області чоловік пострілом із рушниці вбив дружину, а потім застрелився.