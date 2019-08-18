PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Помстився за розлучення. Киянин вбив дружину і порізав собі горло

На Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

Киянин вбив дружину і порізав собі горло

45-річний киянин перестрів дружину на вулиці, коли та поверталася додому, і намагався помиритися.

Проте між ними виникла словесна перепалка, під час якої він дістав ніж та кілька разів вдарив 36-річну жінку.

Читайте: Голова лежала на порозі: на Кіровоградщині чоловік зарубав матір (18+)

Усвідомивши, що зробив, чоловік намагався перерізати собі горло. Його госпіталізували до лікарні.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Раніше киянин до кримінальної відповідальності не притягувався, але тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • image
  • image
Помстився за розлучення. Киянин вбив дружину і порізав собі горло / 2 фотографии

Нещодавно в Одеській області чоловік пострілом із рушниці вбив дружину, а потім застрелився.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Подвійне вбивство: у Чернігові розстріляли чоловіка та жінку
Клички та Усик у квітах: виставка до Дня незалежності на Співочому полі
Гвалтували труп і вирізали органи: під Одесою засудили обвинувачуваних у вбивстві
Українця засудили на 17,5 років за вбивство повії у Чехії
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Вбивцю Діани Хріненко затримали у Польщі: подробиці трагедії
Під Одесою чоловік вбив дружину з рушниці та застрелився
Звільнення Кличка: тактична перемога за мером Києва
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка