На Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.
45-річний киянин перестрів дружину на вулиці, коли та поверталася додому, і намагався помиритися.
Проте між ними виникла словесна перепалка, під час якої він дістав ніж та кілька разів вдарив 36-річну жінку.
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Усвідомивши, що зробив, чоловік намагався перерізати собі горло. Його госпіталізували до лікарні.
Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Раніше киянин до кримінальної відповідальності не притягувався, але тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Помстився за розлучення. Киянин вбив дружину і порізав собі горло
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Нещодавно в Одеській області
, а потім застрелився. чоловік пострілом із рушниці вбив дружину
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