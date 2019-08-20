У Києві біля станції метро Голосіївська між двома групами осіб виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Внаслідок події постраждало троє чоловіків.

У Києві біля станції метро Голосіївська виникла сутичка між двома групами осіб, під час якої була застосована травматична зброя.

– Внаслідок інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного із ножовим пораненням ноги, – розповіли у поліції.

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За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області правоохоронці затримали військовослужбовця, який у стані наркотичного сп‘яніння застрелив свого товариша.