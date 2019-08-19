В Кривом Роге неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами. Никто не пострадал.

В районе остановки Студенческая в Кривом Роге неизвестные открыли стрельбу по троллейбусу, следовавшему по маршруту №9.

В результате стрельбы никто из пассажиров не пострадал.

Только разбито стекло.

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Похожий случай был в Днепре в октябре 2018 года – неизвестные посреди дня обстреляли из пневматического оружия два троллейбуса и маршрутку с пассажирами.

Источник: 1-й Городской. Кривой Рог

Фото: 1-й Городской. Кривой Рог