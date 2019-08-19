В Киевской области правоохранители задержали военнослужащего, который в состоянии наркотического опьянения застрелил своего товарища.
В общежитии в селе Залесье Броварского района Киевской области 22-летний военнослужащий – контрактник выстрелил четыре раза из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского мужчины.
– Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй – в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации, – рассказали в прокуратуре.
Стрелка задержали правоохранители. Кроме того, на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.
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Задержанному грозит наказание предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что на Соломенке в Киеве мужчина пытался помириться со своей женой, но, получив отказ, достал нож и нанес несколько ударов в грудь и шею.
Источник: Военная прокуратура
Фото: Военная прокуратура