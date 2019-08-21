Правоохранители раскрыли убийство двух женщин, которые еще в субботу, 17 августа, выехали на авто из Броваров в направлении Киева и пропали.

Обеих женщин – 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайковскую, пропавших несколько дней назад, убили по заказу.

Задержаны четверо подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, главным заказчиком убийства стал бывший муж Надежды Головач – у них были судебные споры из-за дележа имущества после развода.

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При этом, как отметила Сарган, он действовал в сговоре с нынешней женой.

– Заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в $50 тыс. Все причастные к резонансному преступлению задержаны, – добавила она.

Ранее Факты ICTV писали, что на Соломенке в Киеве мужчина пытался помириться со своей женой, но, получив отказ, достал нож и нанес несколько ударов в грудь и шею.

Источник: Лариса Сарган