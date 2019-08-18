Полиция Чернигова задержала двух мужчин, которые подозреваются в убийстве мужчины и женщины вечером 17 августа.

О стрельбе возле пешеходного моста в Чернигове сообщили случайные свидетели.

На месте правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

Двух мужчин, которые ехали на авто, принадлежащем убитым, оперативно задержали.

Читайте: В Киеве посетители ресторана устроили драку на ножах и вилках – есть раненные

У них также изъяли оружие – предполагаемое орудие убийства.

Назначено ряд экспертиз. Открыто два производства: по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

В случае доказательства вины подозреваемых им грозит пожизненное лишение свободы.

К слову, в Одессе произошла стрельба из-за кошки во дворе одного из многоэтажных домов.