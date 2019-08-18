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Факты / Происшествия

Двойное убийство: в Чернигове расстреляли мужчину и женщину

Полиция Чернигова задержала двух мужчин, которые подозреваются в убийстве мужчины и женщины вечером 17 августа.

Пістолет

О стрельбе возле пешеходного моста в Чернигове сообщили случайные свидетели.

На месте правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

Двух мужчин, которые ехали на авто, принадлежащем убитым, оперативно задержали.

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У них также изъяли оружие – предполагаемое орудие убийства.

Назначено ряд экспертиз. Открыто два производства: по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

В случае доказательства вины подозреваемых им грозит пожизненное лишение свободы.

К слову, в Одессе произошла стрельба из-за кошки во дворе одного из многоэтажных домов.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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