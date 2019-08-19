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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области судят мужчину за изнасилование 14-летней падчерицы

В Днепропетровской области мужчина пойдет под суд за изнасилование 14-летней падчерицы.

В Днепропетровской области судят мужчину за изнасилование 14-летней падчерицы

В суд направили обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Васильковского района, который более года насиловал 14-летнюю падчерицу.

– С июня 2017 года ранее судимый за умышленное убийство гражданин, пользуясь частым отсутствием сожительницы, систематически издевался и насиловал ее 14-летнюю дочь, – рассказали в прокуратуре Днепропетровской области.

С ребенком работают психологи, а злоумышленник находится под стражей.

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Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно полицейские арестовали подозреваемого в серии изнасилований, сообщения о которых поступали с 2013 года.

Источник: прокуратура Днепропетровской области

Фото: Dreamstime

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