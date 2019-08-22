У Росії затримали трьох поліцейських за зґвалтування 22-річної дівчини.

У Єкатеринбурзі (Росія) співробітники поліції, перебуваючи в службовому автомобілі зґвалтували 22-річну дівчину.

Під виглядом затримання чоловіки заманили потерпілу в авто і замкнули зсередини.

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– У ніч на 18 серпня співробітники поліції, перебуваючи в службовому автомобілі полку ППСП, діючи групою осіб за попередньою змовою, з погрозою застосування насильства і обмежуючи свободу потерпілої вчинили щодо неї зґвалтування та інші дії сексуального характеру, – розповіли у прес-службі СКР по Свердловській області.

Чоловік затримали. Їм загрожує покарання за статтями Зґвалтування та Насильницькі дії сексуального характеру.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному поліцейські заарештувалипідозрюваного у серії згвалтувань, повідомлення про які надходили з 2013 року.

Джерело: КП Урал