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Факты / Происшествия

Орудовал в гидропарке зимой: в Ровно арестовали мужчину по подозрению в шести изнасилованиях

В Ровно полицейские арестовали подозреваемого в серии изнасилований, сообщения о которых поступали с 2013 года.

Орудовал в гидропарке зимой: в Ровно арестовали мужчину по подозрению в шести изнасилованиях

В Ровно задержан мужчина, которого подозревают в изнасилованиях молодых женщин, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет. Он действовал в городе с 2013 года.

Орудовал на территории гидропарка и в зимний период времени.

Им оказался 30-летний житель Ровно, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Ему сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

К слову, в Киеве неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину в хостеле.

Источник: Нацполиция

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