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Факты / Происшествия

Подростков из детдома семейного типа подозревают в изнасиловании 11-летних братьев

Детдом семейного типа из Снежного Донецкой области, переехавший в 2014 году в Хмельницкую область, вновь оказался в центре событий. Родители узнали, что старшие мальчики уже год насилуют младших.

Домашнє насилля

В 2014 году из дома семейного типа в Снежном Донецкой области боевики вывезли в РФ 16 детей, десять родители спасли и переехали в Хмельницкую область.

Однако семью постигла очередная беда – мать заподозрила, что ее старшие мальчики, которым 14 и 15 лет, насилуют двух 11-летних братьев.

По ее словам, первые подозрения возникли год назад. Тогда женщина обратилась в службу по делам детей, и их временно отправили на обследование в психиатрическую больницу, а затем в реабилитационный центр.

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Но реабилитация не помогла – после возвращения домой они сразу же взялись за старое. На этот раз парни чуть не изнасиловали 11-летнюю сестру. Поэтому женщина обратилась в полицию, которая открыла уголовное производство.

Сейчас младшие воспитанники проходят судебно-медицинскую экспертизу, с ними работают психологи.

А старших, которых подозревают в преступлении, временно изъяли из семьи в больницу.

Если факты изнасилования подтвердятся, то накажут не только подростков, но и приемных родителей.

Недавно в Ровно арестовали мужчину по подозрению в шести изнасилованиях.

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