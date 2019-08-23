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Підлітків з дитбудинку сімейного типу підозрюють у зґвалтуванні 11-річних братів

Дитбудинок сімейного типу зі Сніжного Донецької області, який у 2014 році переїхав до Хмельницької області, знову опинився в центрі подій. Батьки дізналися, що старші хлопці вже рік ґвалтують молодших.

Домашнє насилля

У 2014 році з будинку сімейного типу у Сніжному Донецької області бойовики вивезли до РФ 16 дітей, десятьох батьки врятували та переїхали на Хмельниччину.

Однак родину спіткала чергова біда – мати запідозрила, що її старші хлопці, яким 14 та 15 років, ґвалтують двох 11-річних братиків.

За її словами, перші підозри виникли рік тому. Тоді жінка звернулася до служби у справах дітей, і їх тимчасово відправили на обстеження до психіатричної лікарні, а потім до реабілітаційного центру.

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Але реабілітація не допомогла – після повернення додому вони одразу ж взялися за старе. Цього разу хлопці ледь не зґвалтували 11-річну сестру. Тому жінка звернулася до поліції, яка відкрила кримінальне провадження.

Наразі молодші вихованці проходять судово-медичну експертизу, з ними працюють психологи.

А старших, яких підозрюють у злочині, тимчасово вилучили з родини до лікарні.

Якщо факти зґвалтування підтвердяться, то покарають не лише підлітків, а й прийомних батьків.

Нещодавно у Рівному заарештували чоловіка за підозрою у шести зґвалтуваннях.

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