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Факти / Надзвичайні події

Причина обвалення моста у Харкові – версія Укравтодору

В Укравтодорі вважають, що причиною часткового руйнування автомобільного мосту у Харкові стала перевантажена фура.

Причина обрушення мосту в Харкові

Динамічний удар перевантаженої фури призвів до обрушення частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 у районі села Пісочин (об’їзна Харкова), повідомляє Укравтодор.

За його даними, наразі рух транспорту направлено іншою частиною окружної – через Київ-Харків-Довжанський.

Востаннє експертиза мосту проводилася у травні 2018 року. Тоді транспортну споруду, якій більше 40 років, визнали працездатною.

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Тому попередня причина обрушення шляхопроводу – перевантаження однієї з фур, внаслідок чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції.

Для встановлення остаточної причини обвалу аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші фактори.

Після обстеження буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або його повної реконструкції.

Нагадаємо, вранці 25 серпня у Харкові обрушилася одна сторона автомобільного мосту від ринку Лоск у бік селища Пісочин.

Джерело: Укравтодор

У Харкові обрушився автомобільний міст. Рух перекрито

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