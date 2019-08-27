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Скористався безпорадністю. У Києві таксист зґвалтував та обікрав пасажирку

Столичні поліцейські затримали таксиста, який зґвалтував та обікрав пасажирку, скориставшись тим, що жінка була напідпитку.

Таксі

Про зґвалтування та пограбування у поліцію повідомила 33-річна киянка.

З її слів, це зробив таксист, котрий пізно вночі підвозив її додому.

Завдяки камерам спостереження вдалося швидко встановили авто, на якому жінка поїхала з ресторану.

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41-річний підозрюваний зізнався у злочині та розповів, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тому він вирішив скористатися її безпорадністю – зґвалтував та забрав золоті прикраси.

Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 152 ККУ – Зґвалтування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відкрито також кримінальне провадження за фактом крадіжки – за ч. 1 ст. 185 ККУ. Чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві невідомий зґвалтував 47-річну жінку у хостелі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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