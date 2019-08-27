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Факты / Происшествия

Издевались 16 часов! В Белой Церкви двое мужчин избивали и насиловали женщину

В Белой Церкви Киевской области на остановке общественного транспорта двое неизвестных мужчин похитили женщину и отвезли ее в многоквартирный дом.

Згвалтування

В Белой Церкви двое мужчин 35 и 37 лет в течение 16 часов удерживали женщину в квартире многоквартирного дома. Они били ее и насиловали.

Мужчины наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали ее.

Нападение на 51-летнюю женщину было совершено около трех часов ночи на остановке общественного транспорта. Там мужчины силой затолкали жертву в автомобиль и увезли в дом.

Сообщить в полицию потерпевшая смогла лишь после того, как ей удалось сбежать от палачей. Она дождалась пока злоумышленники уснут, взяла одежду одного из мужчин и убежала. Тогда же и сообщила в полицию о нападении.

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Правоохранительным органам удалось найти злоумышленников, они задержали их и отвезли в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в Ровно полицейские арестовали подозреваемого в серии изнасилований, сообщения о которых поступали с 2013 года.

Источник: Нацполиция

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