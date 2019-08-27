У Білій Церкві Київської області на зупинці громадського транспорту двоє невідомих чоловіків викрали жінку та відвезли її до багатоквартирного будинку.

У Білій Церкві двоє чоловіків 35 та 37 років протягом 16 годин утримували жінку у квартирі багатоквартирного будинку. Вони били її та ґвалтували.

Чоловіки наносили їй удари по всьому тілу, зламали два ребра, заволоділи мобільним телефоном та грошима. Коли жінка вже не могла чинити супротив, чоловіки по черзі ґвалтували її.

Напад на 51-річну жінку був скоєний близько третьої години ночі на зупинці громадського транспорту. Там чоловіки силоміць заштовхали жертву до автомобіля та відвезли до помешкання.

Повідомити до поліції потерпіла змогла лише після того, як їй вдалося втекти від катів. Вона дочекалася поки зловмисники заснуть, взяла одяг одного з чоловіків та втекла. Тоді ж вона повідомила до поліції про напад.

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Правоохоронним органам вдалося знайти зловмисників, вони затримали їх та відвезли в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито три кримінальних провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

До речі, у Рівному поліцейські заарештували підозрюваного у серії згвалтувань, повідомлення про які надходили з 2013 року.