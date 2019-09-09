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Факты / Происшествия

Драка в ресторане: боксер из Молдовы проломил череп одесскому полицейскому

В одном из ресторанов Черноморска Одесской области между гражданином Молдовы и местным полицейским произошел конфликт.

Полиция

Ссора между полицейским, находящимся вне службы, и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник якобы на бытовой почве.

Конфликт в ресторане Черноморска перерос в драку, в результате которой полицейский получил тяжелые травмы.

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Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом височной кости. Открыто уголовное производства по ст. 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Напомним, в Одессе полиция задержала охранника ночного клуба – тот умер в больнице.

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