В одному з ресторанів Чорноморська Одеської області між громадянином Молдови та місцевим поліцейським стався конфлікт.

Сварка між поліцейським, який перебував поза службою, та громадянином Молдови 1993 року народження, який є боксером, виник нібито на побутовому грунті.

Конфлікт у ресторані Чорноморська переріс у бійку, внаслідок якої поліцейський отримав тяжкі травми.

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Лікарі діагностували забій головного мозку та перелом скроневої кістки. Відкрито кримінальне провадженн за ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу – той помер у лікарні.