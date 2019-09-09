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Факти / Надзвичайні події

Бійка у ресторані: боксер із Молдови проломив череп одеському поліцейському

В одному з ресторанів Чорноморська Одеської області між громадянином Молдови та місцевим поліцейським стався конфлікт.

Поліція

Сварка між поліцейським, який перебував поза службою, та громадянином Молдови 1993 року народження, який є боксером, виник нібито на побутовому грунті.

Конфлікт у ресторані Чорноморська переріс у бійку, внаслідок якої поліцейський отримав тяжкі травми.

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Лікарі діагностували забій головного мозку та перелом скроневої кістки. Відкрито кримінальне провадженн за ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу – той помер у  лікарні.

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