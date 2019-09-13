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Факти / Надзвичайні події

Біжи або помри: які ігри вбивають дітей і підлітків

Про найнебезпечніші ігри, які здатні забрати життя дитини – в матеріалі Фактів ICTV.

Біжи або помри: які ігри вбивають дітей і підлітків

Протягом останніх двох років почастішали повідомлення про те, що підлітків в інтернеті втягують у небезпечні ігри та челенджі.

Біжи або помри

Цей квест відносно новий. Суть гри – підліток повинен перебігти дорогу перед авто, яке їде поряд: проскочиш чи ні.

На подібні випадки спочатку почали скаржитися столичні таксисти. У поліції поки що не прокоментували ситуацію.

Зникни на 24 години

Ця гра закликає сховатися, щоб тебе протягом доби ніхто не знайшов. Важливе уточнення, що телефон і будь-які інші засоби зв’язку брати з собою не можна. Крім того, про своє зникнення говорити комусь заборонено.

Важко уявити, що за цю добу буде відбуватися з батьками.

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Просто так підліток не може пропасти. Аби сховатися діти обирають не найбезпечніші місця.

Українські правоохоронці проінформовані про таку забаву підлітків і закликають батьків одразу звертатися до поліції, якщо їхня дитина зникне.

Синій кит

В Україні ця гра не набула великої популярності, поки цим питанням не зайнялися правоохоронці. Однак у Росії близько 15 підлітків стали жертвами кураторів, які під виглядом гри підштовхували дітей до суїциду.

В Україні ж це питання взяла на себе поліція та школи, в яких проводили розмови як підлітками, так і з батьками, щоб запобігти біді. Крім того, в нашій країні соціальна мережа ВКонтакте, в якій більшою мірою і процвітала гра, заборонена.

Учасники таких груп – це люди, які планомірно готують власну смерть під керівництвом адміністратора. Їм поетапно надсилають завдання, останнім з яких є суїцид. Адміністратори подібних груп найчастіше самі виходять на підлітків, заводять розмову та звуть у гру.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків.

Фото: Unsplash

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