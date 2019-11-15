В Брюсселе 18-летний парень скончался через месяц после пневмонии. Врачи связывают его смерть с курением электронных сигарет.

В столице Брюсселя Бельгии у 18-летнего парня Рафаэля Пауерта развилась пневмония. У него возник кашель, который перерос в одышку, после чего его госпитализировали.

Из-за очень низкого уровня кислорода, Пауерта поместили в медицинскую кому. Спустя 26 дней его легкие “окаменели” и врачи решили отключить аппараты искусственного дыхания. Менее чем через месяц он скончался.

Врачи заявили, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором.

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Отец Рафаэля отметил, что ранее у сына было хорошее здоровье, он играл в регби. Мужчина надеется, что смерть его сына поможет предотвратить смерти других людей из-за курения электронных сигарет.

Напомним, что по состоянию на 3 октября, количество подтвержденных смертей в США из-за курения электронных сигарет возросло до 17 человек. Кроме того, было известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях болезней повреждения легких, связанных с использованием вейпов.