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Факты / Происшествия

Приехали пострелять: в Чернобыльской зоне задержали два авто с оружием

Пограничники и полицейские вечером 17 ноября задержали четырех мужчин, которые на двух внедорожниках пытались попасть в зону отчуждения ЧАЭС.

У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю

Автомобили Land Rover и Ford пересекли границы Чернобыльской зоны, минуя контрольные посты.

В салонах внедорожников нашли оружие: четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье 22-го калибра с боеприпасами к ним.

Четверо мужчин, задержанных правоохранители, рассказали, что якобы хотели попасть в зону отчуждения, чтобы пристрелять оружие.

Они привлечены к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
  • У Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю
Приехали пострелять: в Чернобыльской зоне задержали два авто с оружием / 4 фотографии

Напомним, после выхода сериала HBO Чернобыль посетило рекордное количество туристов – более 107 тыс. человек.

Фото: МВД

Источник: МВД

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