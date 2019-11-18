Пограничники и полицейские вечером 17 ноября задержали четырех мужчин, которые на двух внедорожниках пытались попасть в зону отчуждения ЧАЭС.

Автомобили Land Rover и Ford пересекли границы Чернобыльской зоны, минуя контрольные посты.

В салонах внедорожников нашли оружие: четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье 22-го калибра с боеприпасами к ним.

Четверо мужчин, задержанных правоохранители, рассказали, что якобы хотели попасть в зону отчуждения, чтобы пристрелять оружие.

Они привлечены к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.















Приехали пострелять: в Чернобыльской зоне задержали два авто с оружием / 4 фотографии

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Фото: МВД