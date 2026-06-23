Украинская оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной в мире.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время Европейского саммита по обороне и безопасности, который состоялся 23 июня в Брюсселе.

Кубилюс об инновационном ОПК Украины

Андрюс Кубилюс напомнил высказывания госсекретаря США Марко Рубио и президента Финляндии Александра Стубба, которые назвали украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее адаптированной к условиям современной войны.

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— Но почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что ее оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной, – сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, именно быстрое внедрение инноваций позволило Украине изменить характер современной войны.

В качестве примера он привел стремительное развитие производства дронов после начала полномасштабного вторжения России.

— Было бы трудно понять, если бы мы не интегрировали самую инновационную оборонную промышленность в мире в европейскую оборонно-технологическую промышленность, – подчеркнул он.

Кубилюс призвал интегрировать Украину в оборонную промышленность Европы, оборонный рынок и будущий Европейский оборонный союз.

По его мнению, страны ЕС должны перенимать украинский опыт быстрого и масштабного производства вооружений.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинская армия в условиях войны стала самой мощной в Европе. Он отметил, что российские войска ежемесячно несут потери, которые в пять раз превышают украинские.

Президент Финляндии Александр Стубб говорил, что хотел бы видеть Украину в НАТО, поскольку она сейчас обладает лучшими военными знаниями.

Источник : Радио Свобода

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