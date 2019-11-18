Прикордонники та поліцейські ввечері 17 листопада затримали чотирьох чоловіків, які на двох позашляховиках намагались потрапити в зону відчуження ЧАЕС.

Автомобілі Land Rover та Ford перетнули межі Чорнобильської зони, оминаючи контрольні пости.

У салонах позашляховиків знайшли зброю: чотири одиниці нарізної зброї різних калібрів та одну гладкоствольну рушницю 22-го калібру з боєприпасами до них.

Четверо чоловіків, яких затримали правоохоронці, розповіли, що нібито хотіли потрапити до зони відчуження, щоб пристріляти зброю.

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Їх притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.















Приїхали постріляти: у Чорнобильській зоні затримали дві автівки зі зброєю / 4 фотографии

Нагадаємо, після виходу серіалу HBO Чорнобиль відвідала рекордна кількість туристів – понад 107 тис. осіб.

Фото: МВС