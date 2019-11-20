В Черниговской области мужчина среди бела дня напал на женщину в госучреждении.

В городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа с ножом на глазах у посетителей с детьми.

Он около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. По словам медиков, жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

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Полиция задержала нападавшего. Сейчас против него открыто уголовное производство по статье покушение на убийство.

Злоумышленник находится под стражей в изоляторе временного содержания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе пешеход ударил ножом в грудь водителя.