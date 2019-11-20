PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Десять ударов ножом: на Черниговщине мужчина напал на работницу ЗАГСа

В Черниговской области мужчина среди бела дня напал на женщину в госучреждении.

Десять ударов ножом: на Черниговщине мужчина напал на работницу ЗАГСа

В городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа с ножом на глазах у посетителей с детьми.

Он около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. По словам медиков, жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Читайте: Бил ногами по голове: во Львове мужчина напал на работника военкомата из-за повестки

Полиция задержала нападавшего. Сейчас против него открыто уголовное производство по статье покушение на убийство.

Злоумышленник находится под стражей в изоляторе временного содержания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе пешеход ударил ножом в грудь водителя.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета Гаврилова
В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета Гаврилова
Маньяк в Днепре совершил серию нападений на женщин
Маньяк в Днепре совершил серию нападений на женщин: фоторобот и приметы
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
Шереметьєво
В аэропорту Шереметьево не разминулись два самолета
В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
В Карпатах нашли двух пропавших 12-летних школьников
В Бангладеш столкнулись два поезда – 16 человек погибли, десятки раненых
В Бангладеш столкнулись два поезда – 16 человек погибли, десятки раненых
Смертельное ДТП в Киевской области: внедорожник протаранил грузовик
Смертельное ДТП в Киевской области: внедорожник протаранил грузовик
В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки
В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка