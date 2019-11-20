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Факти / Надзвичайні події

Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу

У Чернігівській області чоловік серед білого дня напав на жінку в держустанові.

Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу

У місті Козелець Чернігівської області 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю РАЦСу з ножем на очах у відвідувачів з дітьми.

Він близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім втік.

Постраждалу госпіталізували. За словами медиків, життю і здоров’ю пацієнтки нічого не загрожує.

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Поліція затримала нападника. Наразі проти нього відкрите кримінальне провадження за статею замах на вбивство.

Зловмисник перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше Факти ICTV писали, що в Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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