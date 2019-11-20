Установлена личность одного из четырех преступников, которые жестоко избили мужчину в Сирии и отрезали ему голову.

В 2017 году в сеть выложили видео, на котором четверо человек в Сирии жестоко избивают мужчину кувалдой. Тогда люди предположили, что это могут быть бойцы ЧВК Вагнер. Однако подтвердить информацию не удалось.

Новым развитием стало появление в интернете еще трех новых видео, которые являются продолжением ролика 2017 года. На них человек, которого избивали кувалдой, лежит на земле, после чего ему отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. Все эти действия сопровождаются шутками и одобрительными комментариями.

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На кадрах этого зверства было замечено открытое лицо одного из преступников. Новая газета нашла его предполагаемую страницу в соцсетях с помощью сервиса FindClone, который разрешает находить похожих пользователей по фото. Фамилию, имя и дату рождения оттуда издание сверило с имеющимися у редакции списками “документально подтвержденных наемников” и увидело совпадение. Издание именует этого человека Станислав Д. У редакции есть копия его паспорта и журналисты газеты утверждают, что он был бойцом ЧВК Вагнер как минимум с 2016 года и занимался разведкой.

Других участников видео сможет при желании установить официальное расследование в России. Новая газета готова передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Герои ролика обращались друг к другу, называя позывные Памир и Волк.

Ранее мы писали, что на севере Мозамбика в Африке попали в засаду и были убиты пятеро наемников ЧВК Вагнера.

Источник: Новая газета