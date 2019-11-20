В Украине набирает популярность наркотик в виде солей для ванн.

В Украине становится популярным наркотик в виде солей для ванн, который может держать человека в состоянии наркотического опьянения в течении нескольких дней.

При этом человек может совершить самоубийство или убийство.

Первый случай в Украине произошел во Львове в 2017 году. Мужчина с ножами напал на продавщиц в супермаркете, а когда его задержали, то не мог ничего объяснить.

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16-летний отличник выпал из окна шестого этажа, вероятно, он также находился под действием наркотиков.

Еще один мужчина, приняв наркотик, попытался выпрыгнуть из окна подъезда. По его словам, от самоубийства его спас сосед, который вышел покурить.

Сайты, на которых можно приобрести наркотики, написаны прямо на стенах домов и часто возле школ.

На этих ресурсах наркотики можно приобрести за 350-450 грн. Распространяют их в основном дети от 15 до 17 лет и именно подростки становятся главными покупателями из-за недорогой стоимости.

Напомним, в Холиоке в США 5-летний ребенок принес в начальную школу Лоуренса кокаин. Он заявил, что принял его и тот заставил его чувствовать себя Человеком-пауком.