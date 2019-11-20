В Україні набирає популярності наркотик у вигляді солей для ванн.

В Україні стає популярним наркотик у вигляді солей для ванн, який може тримати людину в стані наркотичного сп’яніння протягом декількох днів.

При цьому людина може вчинити самогубство або вбивство.

Перший випадок в Україні стався у Львові в 2017 році. Чоловік з ножами напав на продавщиць у супермаркеті, а коли його затримали, то не міг нічого пояснити.

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16-річний відмінник випав з вікна шостого поверху, ймовірно, він також перебував під дією наркотиків.

Ще один чоловік, прийнявши наркотик, спробував вистрибнути з вікна під’їзду. За його словами, від самогубства його врятував сусід, який вийшов покурити.

Сайти, на яких можна придбати наркотики, написані прямо на стінах будинків і часто біля шкіл.

На цих ресурсах наркотики можна придбати за 350-450 грн. Поширюють їх в основному діти від 15 до 17 років і саме підлітки стають головними покупцями через недорогу вартість.

Нагадаємо, в Холіоке у США 5-річний хлопчик приніс в початкову школу Лоуренса кокаїн. Він заявив, що прийняв його і той змусив його відчувати себе Людиною-павуком.